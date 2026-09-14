Trump elimina i limiti ad emissioni di CO2 da centrali elettriche

L'amministrazione di Donald Trump ha eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali elettriche alimentate a carbone e gas, nell'ambito del progressivo smantellamento delle normative volte a contrastare il cambiamento climatico. «L'amministrazione Trump è intervenuta per tutelare l'energia americana e garantire che i cittadini possano permettersi di tenere accese le luci», ha dichiarato Lee Zeldin, amministratore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente annunciando l'adozione definitiva di una norma proposta l'anno scorso che ha scatenato le protesete degli ambientalisti. Secondo le stime dell'amministrazione di Joe Biden le norme abolite oggi da Trump avrebbero salvato migliaia di vite. Le centrali elettriche rappresentano la seconda maggiore fonte di emissioni di anidride carbonica negli Stati Uniti, dopo il settore dei trasporti. In una nota l'agenzia ha dichiarato che la revoca dei limiti consentirà di risparmiare 310 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi vent'anni circa.