Trump annuncia su Truth la guerra economica contro l'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una "guerra economica" di portata senza precedenti contro l'Iran e ha minacciato conseguenze "tremende" per qualsiasi Paese che aiuti o faccia affari con la Repubblica islamica. Le dichiarazioni del presidente repubblicano rappresentano un'intensificazione della pressione di Washington su Teheran, mentre la guerra si avvicina al sesto mese senza che si intravveda una soluzione diplomatica o militare al conflitto. Trump deve inoltre affrontare un rinnovato esame politico interno sulla guerra, con le elezioni di metà mandato previste a novembre."Oggi annuncio LA PIU' SCHIACCIANTE OPERAZIONE ECONOMICA MAI INTRAPRESA CONTRO QUALSIASI PAESE! Sarà una guerra economica e un isolamento su una scala senza precedenti", ha scritto Trump su Truth Social. "Annuncio inoltre che qualsiasi paese che permetta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di fornire qualsiasi tipo di sostegno all'Iran dovrà affrontare enormi CONSEGUENZE economiche TREMENDE", ha affermato. Non ha specificato quali sanzioni sarebbero state inflitte ai vari Paesi, e nessun Paese, a parte l'Iran, è stato menzionato esplicitamente. Le dichiarazioni del presidente giungono quasi una settimana dopo che il Segretario del Tesoro Scott Bessent aveva affermato che gli Stati Uniti avrebbero imposto un isolamento economico al Paese "come il mondo non ha mai visto prima". Nonostante una recente tregua negli attacchi missilistici, l'Iran ha continuato a imporre un blocco effettivo al traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, dopo il fallimento di un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran per la riapertura del vitale corridoio.