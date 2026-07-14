Trump al Congresso Usa: ripresa la guerra in Iran, colpiremo anche un impianto nucleare

L'annuncio nella notte. Terza ondata di attacchi americani diretti verso Teheran. «Gli ayatollah pagheranno un costo elevato». Il tycoon in un'intervista: gli accordi del 17 giugno sono stati un test che gli iraniani hanno fallito

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato questa notte al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran affermando di voler colpire «tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz» e presto anche «l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain».

Per la terza notte consecutiva, intanto, gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran, in «una missione durata circa cinque ore» ha comunicato il Centocom sul suo account X. La terza notte consecutiva di attacchi era stata annunciata dal Comando Usa sempre su X, specificando che avrebbe colpito obiettivi militari iraniani nelle aree di Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa e Bandar Abbasera.

«Questi attacchi - aveva dichiarato Centcom - continueranno a imporre un costo elevato all'Iran, deteriorando ulteriormente la capacità del Paese di colpire civili innocenti e i traffici commerciali nello Stretto di Hormuz».

In un'intervista con il conduttore radiofonico conservatore Hugh Hewitt, lo stesso Trump aveva sminuito il memorandum d'intesa siglato il 17 giugno scorso con Teheran definendolo un «test che gli iraniani hanno fallito».