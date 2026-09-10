Tromba d'aria a Siena, muore una donna

Un'anziana è morta questo pomeriggio a Sinalunga (Siena) a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta nel territorio. Da una prima ricostruzione la donna, circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata in casa. A dare conferma del decesso il sindaco Edo Zacchei.