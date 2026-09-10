Tromba d'aria a Siena, muore una donna
di Redazione
L'anziana è morta dissanguata dopo che il vento ha rotto i vetri di una finestra
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September 10, 2026
Un'anziana è morta questo pomeriggio a Sinalunga (Siena) a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta nel territorio. Da una prima ricostruzione la donna, circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata in casa. A dare conferma del decesso il sindaco Edo Zacchei.
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