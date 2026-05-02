Tribunale Aosta: «Decaduto il presidente di Regione, perché ineleggibile»

Il presidente Renzo Testolin è alla quarta presenza in giunta, ma non è una possibilità prevista dalla normativa. Dunque, era «ineleggibile»

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione Avs. La ragione è che Testolin, come previsto dalla legge regionale 21 del 2007, aveva già compiuto il suo terzo mandato nella scorsa legislatura. L’attuale è la sua quarta presenza in giunta, ma la possibilità non è prevista dalla normativa.