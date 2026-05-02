Tribunale Aosta: «Decaduto il presidente di Regione, perché ineleggibile»
di Redazione
Il presidente Renzo Testolin è alla quarta presenza in giunta, ma non è una possibilità prevista dalla normativa. Dunque, era «ineleggibile»
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May 2, 2026
Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandato. I magistrati hanno così accolto il ricorso promosso dai consiglieri di opposizione Avs. La ragione è che Testolin, come previsto dalla legge regionale 21 del 2007, aveva già compiuto il suo terzo mandato nella scorsa legislatura. L’attuale è la sua quarta presenza in giunta, ma la possibilità non è prevista dalla normativa.
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