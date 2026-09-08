Traffico aereo in tilt, a Heathrow e Gatwick centinaia di voli cancellati

Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Sono centinaia i voli cancellati.

Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Southend, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi.

La ministra dei Trasporti, Heidi Alexander, ha confermato che si sta lavorando per riparare il guasto. «So che sarà frustrante per i passeggeri e mi dispiace» ha aggiunto in un post su X. Il traffico non è completamente bloccato, ma procede a singhiozzo. Le partenze erano riprese a Heathrow subito dopo l'ora di pranzo, ma poi sono state di nuovo interrotte. Gli atterraggi sono invece continuati regolarmente. «Lo spazio aereo è aperto, ma servirà un po' di tempo per tornare alla normalità», ha spiegato il Nats, il National Air Traffic Services.