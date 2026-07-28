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Tajani: chiederemo Safe per 14,9 miliardi di euro

di Redazione romana
Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del Vertice Nato di Ankara
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1 min di lettura
July 28, 2026
«Abbiamo deciso di utilizzare Safe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi di euro entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo». Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del Vertice Nato di Ankara resa col ministro della Difesa Guido Crosetto alle Commissioni Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato. 

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