Suicidio in carcere, un 27enne si è tolto la vita a Parma

Nuovo suicidio in carcere in Emilia-Romagna, negli Istituti penitenziari di Parma. Si è tolto la vita un uomo di 27 anni di origine straniera, che si trovava in custodia cautelare per ordine del gip del Tribunale parmigiano. Nella giornata di giovedì 30 aprile, si è impiccato nella sua cella, nel vecchio padiglione della media sicurezza. Il personale sanitario ha portato il giovane detenuto in fin di vita in ospedale, dove è deceduto ieri sera. Lo riferiscono il Garante regionale, Roberto Cavalieri, e la Garante comunale di Parma, Veronica Valenti.