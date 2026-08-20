Sudan, 200mila nuovi sfollati per scontri e inondazioni

L'intensificarsi dei combattimenti in Sudan ha causato altri 200mila sfollati dalla fine del 2025, mentre le devastanti inondazioni stagionali stanno aggravando la già grave emergenza umanitaria nel Paese. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) delle Nazioni Unite. In un avviso, l'agenzia ha anche avvertito che l'accesso agli aiuti è stato ulteriormente ostacolato dai continui ritardi nelle catene di approvvigionamento globali, in particolare attraverso il Mar Rosso e lo Stretto di Hormuz, aumentando la pressione su una risposta già fragile. In tutto il Sudan, ad oggi, un totale di 8,6 milioni di persone sono fuggite dalla guerra iniziata nell'aprile del 2023. Un numero significativo continua a trovare rifugio anche nei Paesi limitrofi. Nel frattempo, i ripetuti attacchi alle infrastrutture vitali hanno messo a dura prova le famiglie, ha sottolineato Amy Pope, direttrice generale dell'Oim.