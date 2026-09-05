Stop ai raid russi su Kiev per l'arrivo degli inviati Usa

Il presidente russo Vladimir Putin "ha dato disposizione di non colpire Kiev per tre giorni a partire dalla mezzanotte". Lo ha reso noto il suo portavoce Dmitry Peskov, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass. La decisione è legata "alla preparazione e allo svolgimento di contatti con i negoziatori statunitensi", Steve Witkoff e Jared Kushner, che dovrebbero raggiungere la capitale ucraina dopo la loro visita a Mosca. Peskov ha aggiunto che Kiev ha fatto pervenire a Mosca l'"informazione" relativa alla visita dei due inviati speciali del presidente statunitense Donald Trump.