Spiava i conti correnti di Mattarella e Meloni, indagini chiuse su ex dipendente di banca
di Redazione
L'uomo, licenziato nell'agosto 2024 da Intesa Sanpaolo, avrebbe monitorato dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti, tra cui diversi esponenti politici
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September 15, 2026
La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa Sanpaolo, già addetto alla sede Agribusiness di Bisceglie e licenziato nell'agosto 2024, che per anni - sfruttando le proprie credenziali - avrebbe monitorato in maniera «occulta, sistematica e prolungata» i dati sensibili e finanziari di 3.572 clienti.
Tra le vittime di questo "spionaggio patrimoniale" figurano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio Maria La Russa e il Ministro della Difesa Guido Crosetto.
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