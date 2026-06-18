Sorelline scomparse, trovato su un sentiero di montagna il fermaglio di Sarah

Un fermaglio per capelli rosso con dei fiorellini decorati. Ad undici giorni dalla scomparsa delle due ragazzine è questa l'unica traccia che potrebbe ricondurre ad Alisya e Sarah, le sorelle di 16 e 12 anni sparite dalla casa famiglia 'Ofh-Hope' di Civitella Alfedena, in Abruzzo, che le ospita dal 2024. Il fermaglio apparterrebbe a Sarah, la più piccola delle due, ed è stato trovato nei pressi di un sentiero a circa 400 metri in linea d'aria dalla struttura, che è l'ultimo edificio del centro abitato prima del verde che conduce al bosco, in questo borgo a oltre 1100 metri di quota nel Parco nazionale d'Abruzzo.

Il fermaglio, secondo quanto ha reso noto l'associazione Penelope - che si occupa del supporto alle famiglie di persone scomparse e ha ricevuto l'incarico di divulgare le informazioni dal padre delle ragazzine, Stefano Di Giacinto - è stato trovato e raccolto da un medico proprietario di una casa in zona, che lo ha notato durante una passeggiata. Saranno ora gli inquirenti a verificare se possa essere effettivamente ricondotto alla più piccola delle due sorelle. Dopo il ritrovamento, i carabinieri sono tornati nella struttura e le attività di ricerca si sono concentrate nell'area montana, in direzione della riserva naturale La Camosciara.

Le due sorelle si sono allontanate dalla casa famiglia nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno. Secondo quanto emerso, la maggiore avrebbe chiesto un farmaco agli operatori della struttura la sera del 6. Al mattino seguente entrambe però non si sono presentate a colazione, hanno raccontato gli operatori rivelando quindi di avere constatato così la loro assenza.

Figlie di genitori separati ai quali nel 2023 è stata sospesa dal Tribunale per i minorenni la responsabilità genitoriale, per motivi legati alla conflittualità tra ex coniugi, le due ragazze erano state inizialmente separate e collocate in due strutture differenti nel Lazio, a Cassino e a Colli sul Velino, per essere poi ricongiunte nel 2024 nella comunità di Civitella Alfedena. A fine maggio scorso è arrivata la sentenza di revoca del provvedimento per il padre.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sulmona, hanno portato all'apertura di un fascicolo per sottrazione di minori e per scomparsa di minori. Nei giorni scorsi sono state effettuate perquisizioni nelle abitazioni dei genitori e dei nonni che però al momento non hanno fornito alcun elemento utile. Le ricerche hanno interessato il territorio compreso tra Civitella Alfedena, il lago di Barrea e le principali direttrici verso Castel di Sangro, Scanno e Avezzano, con l'impiego di vigili del fuoco, soccorso alpino, unità cinofile, droni ed elicotteri. Perlustrazioni e controlli sarebbero state compiute anche nelle campagne del Cassinate: a Cassino è, infatti, radicata la competenza per la causa di separazione tra i genitori. Il procuratore di Cassino, Carlo Fucci, si è limitato a non smentire la notizia delle perlustrazioni, decise a poche ore dalle dichiarazioni del fidanzato diciottenne della sorella maggiore, che agli inquirenti ha dichiarato di sospettare che le ragazze siano in un luogo segreto con parenti.

Proseguono intanto gli appelli dei familiari. E se l'avvocato Enrico Mastantuono, legale della madre, Valentina D'Acunto, lamenta il fatto di "essere informato sugli sviluppi della vicenda solo attraverso gli organi di informazione e non dagli inquirenti o dalle istituzioni", il padre delle ragazze lancia un nuovo appello, stavolta in video, ponendo l'attenzione sulla celiachia di Sarah, un elemento che potrebbe risultare utile a chiunque abbia notato acquisti o richieste di prodotti alimentari specifici senza glutine riconducibili alla ragazza.

Ma di Sarah, e di Alisya, al momento, continua a non esserci alcuna traccia.