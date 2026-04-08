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Seul, la Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico

di Redazione
La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico non identificato verso il Mar Orientale
1 min di lettura
April 8, 2026
Seul, la Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico
FILE PHOTO: A test-launch of 600 mm-calibre multiple rocket launchers is overseen by North Korean leader Kim Jong Un (not pictured), North Korea, March 14, 2026, in this picture released by North Korea's official Korean Central News Agency. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA./File Photo
La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico non identificato verso il Mar Orientale, dopo aver lanciato più missili balistici a corto raggio. Lo riferisce lo Stato maggiore congiunto sudcoreano, secondo quanto riportato da Yonhap. Seul ha dichiarato di aver rilevato il lancio senza fornire ulteriori dettagli. Il lancio è avvenuto poche ore dopo che lo lo Stato maggiore congiunto aveva comunicato di aver rilevato il lancio di più missili balistici a corto raggio dalla zona di Wonsan, nel Nord.

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