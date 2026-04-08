Seul, la Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico

La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico non identificato verso il Mar Orientale, dopo aver lanciato più missili balistici a corto raggio. Lo riferisce lo Stato maggiore congiunto sudcoreano, secondo quanto riportato da Yonhap. Seul ha dichiarato di aver rilevato il lancio senza fornire ulteriori dettagli. Il lancio è avvenuto poche ore dopo che lo lo Stato maggiore congiunto aveva comunicato di aver rilevato il lancio di più missili balistici a corto raggio dalla zona di Wonsan, nel Nord.