Seul, la Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico
di Redazione
La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico non identificato verso il Mar Orientale
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April 8, 2026
La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico non identificato verso il Mar Orientale, dopo aver lanciato più missili balistici a corto raggio. Lo riferisce lo Stato maggiore congiunto sudcoreano, secondo quanto riportato da Yonhap. Seul ha dichiarato di aver rilevato il lancio senza fornire ulteriori dettagli. Il lancio è avvenuto poche ore dopo che lo lo Stato maggiore congiunto aveva comunicato di aver rilevato il lancio di più missili balistici a corto raggio dalla zona di Wonsan, nel Nord.
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