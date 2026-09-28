Seggi aperti a Reggio Calabria, bassa affluenza nel primo giorno di voto

La sfida Vannacci-centrodestra non sembra, al momento, accendere i reggini. L'affluenza registrata alle 19, nella prima giornata di voto per le suppletive alla Camera nel collegio 5 Reggio Calabria- Locri, infatti, è stata del 10,26%. Quattro anni fa, quando si votò per le politiche in tutta Italia, alla stessa ora era del 35,48%. C'è da dire che nel 2022 si votò in un solo giorno e le rilevazioni dell'affluenza furono tre, contro le quattro di questa tornata che è su due giorni. Domani, infatti, i seggi riapriranno alle 7 per chiudersi alle 15, quando inizierà lo spoglio. Inoltre, dei 345.788 aventi diritto, 58.729 sono residenti all'estero e questo, naturalmente incide sulla percentuale dell'affluenza. In ogni caso, sulle consultazioni reggine - che si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'azzurro Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio -l'attenzione della politica nazionale resta alta dopo la discesa in campo di Roberto Vannacci con la candidatura per Futuro nazionale di Domenico Giannetta, prelevato da Forza Italia, di cui era capogruppo in Consiglio regionale, a poche ore dalla presentazione delle liste. Per il generale è la prima prova concreta, sul campo, da quando ha annunciato la nascita del suo nuovo partito. Finora i sondaggi gli sorridono. Quello reggino è il primo test reale con le urne, dove non contano le intenzioni ma i voti. Ad aggiungere pepe ad una campagna elettorale astiosa ci ha pensato, alla vigilia del voto, lo stesso Vannacci con la vicenda della foto fake della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, compagna del governatore calabrese Roberto Occhiuto, vice segretario nazionale del partito. Nonostante le reazioni e le accuse da parte di tutto lo schieramento politico, lui è andato avanti per la sua strada. E oggi, sempre su Facebook, ha ironizzato «Grazie Matilde. Domani, balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi». Il suo obiettivo alle suppletive, neanche troppo velato, è erodere voti al centrodestra che candida il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, vicino alla famiglia Berlusconi, magari riuscendo a far vincere il primario di cardiologia Frank Benedetto, espressione del campo largo che racchiude tutte le opposizioni da M5S a Italia Viva. Se ci riuscisse potrebbe rivendicare un ruolo determinante per indirizzare il risultato delle elezioni politiche del prossimo anno verso il centrodestra. Un argomento che ha monopolizzato gran parte della campagna elettorale. Le suppletive reggine hanno regalato anche una curiosità. Benedetto è stato l'unico dei quattro candidati a poter votare. Roscioli, infatti, non risiede in Calabria, mentre Giannetta e Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) risiedono sì nel reggino ma in Comuni che non rientrano nel collegio interessato al voto, il primo a Oppido Mamertina ed il secondo a Gioia Tauro. A votare è andato invece Cannizzaro, che sul suo profilo Facebook ha rivolto un invito al voto agli elettori accompagnato dalla foto che lo ritrae mentre deposita la scheda elettorale nell'urna. Adesso il tempo dei proclami è finito. Domani alle 15 le urne saranno aperte e inizierà la conta dei voti. E si saprà chi potrà cantare vittoria.