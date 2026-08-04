Scuola, via libera alle immissioni in ruolo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2026/2027.

Il provvedimento consentirà l’immissione in ruolo di 346 dirigenti scolastici, 46.642 docenti, di cui 10.810 di sostegno, 79 unità di personale educativo, 2.628 insegnanti di religione cattolica e 12.284 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

"Le assunzioni in tutte le categorie del personale scolastico rappresentano un’ulteriore conferma della volontà del Governo e del Ministero di investire con decisione sul futuro dell’istruzione. Lo abbiamo detto e ora lo dimostriamo con i fatti: diamo stabilità al sistema scolastico, garantiamo continuità didattica agli studenti, miglioriamo la qualità dell’insegnamento e valorizziamo concretamente chi ogni giorno lavora nelle scuole italiane con serietà e passione", ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Di particolare rilievo è l’immissione in ruolo di quasi 11.000 insegnanti di sostegno, "un passo fondamentale per garantire davvero il diritto allo studio agli studenti con disabilità", ha commentato il Ministro Valditara.