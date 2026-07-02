Scuola, Valditara ha firmato il decreto per il bonus alle paritarie

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto interministeriale relativo al cosiddetto "bonus paritarie" che dà attuazione all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il cui iter di adozione si concluderà a breve con la firma anche del ministro dell'Economia e delle Finanze. «Sta volgendo al termine l'iter di adozione del decreto relativo al cosiddetto "bonus paritarie" a seguito di una approfondita e proficua istruttoria condivisa con gli Uffici del Ministro Giorgetti, che ringrazio sempre per la positiva sinergia», dichiara Valditara. Una misura che «rappresenta un risultato molto importante per le nostre studentesse e i nostri studenti, contribuendo a rendere effettiva la libertà di scelta educativa anche per le famiglie meno abbienti». Il ministro ringrazia anche Maria Stella Gelmini di Noi Moderati e «tutte le forze della maggioranza per aver sostenuto convintamente in Parlamento questa misura che rappresenta un obiettivo significativo dell'azione di questo Governo».

Il Bonus Scuole Paritarie consiste in un voucher annuale fino a 1.500 euro per studente, introdotto a livello nazionale per coprire i costi delle rette Fisco e Tasse. Il bonus è riservato alle famiglie con Isee inferiore a 30mila euro e agli studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.

«Il “buono scuola” è una misura di libertà e di civiltà. Aiutare le famiglie economicamente più svantaggiate è un atto doveroso per garantire, nello spirito della nostra Costituzione, di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di una piena libertà di scelta educativa e un reale pluralismo scolastico», ha dichiarato Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.

Intanto la Fidae, Federazione istituti di attività educative, si mostra soddisfatta dell'iniziativa della Cassa di Risparmio di Firenze che ha messo a disposizione 679 voucher da mille euro per le famiglie con figli iscritti alle primarie paritarie del capoluogo toscano. «La misura - fanno sapere in una nota - rappresenta un intervento concreto a sostegno della libertà educativa e del diritto delle famiglie di scegliere il percorso scolastico ritenuto più adatto per i propri figli, contribuendo ad abbattere gli ostacoli economici che spesso limitano questa possibilità».