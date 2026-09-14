Scontro tra barche in Laguna, dichiarato morto il pescatore, si cerca ancora la moglie

È stato dichiarato morto Sean Michieli, il pescatore di vongole di 25 anni di Burano, ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, di 26 anni. Della donna, dispersa da sabato, prima dell'alba, non si hanno ancora notizie e proseguono le ricerche. I familiari di Michieli hanno detto che la coppia, sposatasi appena tre mesi fa, condivideva la passione per la pesca e che quindi, con ogni probabilità, erano usciti insieme anche ieri, partendo da Burano, dove vivono, alla ricerca di esche. E, quando nella serata di sabato i Vigili del fuoco hanno ripescato il relitto del barchino, i Carabinieri hanno trovato alcuni elementi che hanno fatto propendere per la sua presenza a bordo. I Vigili del fuoco hanno messo in campo i sommozzatori del nucleo regionale, l'elicottero e alcune moto d'acqua a supporto delle operazioni di ricerca. Ricostruire la dinamica dello schianto con certezza non è semplice, perché l'unico testimone dell'incidente avvenuto prima dell'alba è il tassista d'acqua. E ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. La Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 589 bis, che regola l'omicidio stradale e l'omicidio nautico. Per la famiglia Michieli è una seconda tragedia che avviene nelle stesse acque su cui da generazioni si guadagnano da vivere. Nel 2007 lo zio Endrius, che aveva 19 anni, morì per uno scontro tra il suo barchino e una bettolina che trasportava carburante. L'incidente avvenne a poca distanza dalle Fondamente Nove, di fronte all'isola-cimitero di San Michele durante una tempesta e un violento nubifragio.