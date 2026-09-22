Salvini: in manovra serve uno scostamento di bilancio da miliardi

«Dobbiamo affrontare una legge di Bilancio che punta sugli investimenti, sullo sviluppo, sul futuro, sulla riforma delle pensioni, sull'aumento degli stipendi, quindi a me dello zero virgola in più o in meno interessa zero». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in visita a InnoTrans, la fiera internazionale ferroviaria al via oggi a Berlino. «Solo come ministero a me servono 8 miliardi cash a fine anno per pagare i lavori già fatti». Per cui in manovra «è evidente che serve uno scostamento di bilancio da miliardi», ha sottolineato il ministro.