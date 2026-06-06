Russia, attacco di droni contro Mosca e San Pietroburgo

Questa mattina San Pietroburgo è stata nuovamente oggetto di un esteso attacco di droni ucraini. Lo ha dichiarato il governatore Alexander Beglov, citato dalla Tass. "La mattina del 6 giugno, San Pietroburgo è stata oggetto di un massiccio attacco da parte di velivoli senza pilota di tipo militare. I sistemi di difesa aerea sono in funzione", ha scritto esortando i residenti di San Pietroburgo a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare di uscire all'aperto. Droni anche su Mosca: almeno cinque sono stati abbattuti in volo. Facevano parte di un'ondata massiccia lanciata contro il territorio russo. "Durante la notte, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 376 velivoli a pilotaggio remoto ucraini ad ala fissa nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Veliky Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tver, Tula, nonché nella regione di Leningrado, nella regione di Mosca, nella Repubblica di Crimea, nella Repubblica di Abkhazia, nonché sulle acque dei mari Nero e d'Azov", ha affermato il ministero della Difesa russo.

I russi hanno risposto colpendo a loro volta con droni le infrastrutture critiche e industriali di Zaporizhzhia. Due lavoratori sono morti.