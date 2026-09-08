Rubati quattro Renoir alla casa museo di Cagnes-sur-Mer

Il Museo Auguste Renoir in Costa Azzurra è stato svaligiato da almeno due persone. Un dipinto è stato successivamente abbandonato e ritrovato

Il Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer (Alpi Marittime francesi) è stato svaligiato da almeno due persone. Lo riporta Le Parisien, secondo cui sono stati rubati almeno quattro dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Secondo il quotidiano francese, i due responsabili del furto sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre tagliavano dei quadri. "Identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della città, i due individui sono fuggiti, abbandonando uno dei quadri rubati durante la fuga", ha spiegato il sindaco Bryan Masson in una dichiarazione, stimando il valore delle opere rubate in 9 milioni di euro. La procura di Grasse ha aperto un'indagine.