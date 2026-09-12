Nuovi raid incrociati tra Russa e Ucraina nella notte

In Ucraina hanno perso la vita 2 persone, mentre in 9 sono rimasti feriti. Colpiti in Russia siti industriali e un aeroporto. A Kharkiv, secondo il ministero della Difesa russo, nel mirino alcuni bunker mimetizzati

Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Secondo l'agenzia ucraina Rbc, un missile ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyj Rih, provocando un morto e due feriti. Un drone russo ha colpito poi a Zaporizhzhia un'abitazione privata, andata completamente distrutta. Sono due lì le persone estratte dalle macerie, una delle quali è morta, riferisce sempre l'agenzia ucraina Rbc, citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov.

Alcuni droni ucraini a lungo raggio inoltre hanno attaccato simultaneamente due città russe: Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico. Secondo canali di monitoraggio Telegram ExileNova+ e Supernova+, si tratterebbe di uno stabilimento per la produzione di gomma, riporta l'Agi. La città, nota come la "Detroit russa", si trova a circa 900 chilometri dal confine ucraino e ospita AvtoVaz, il più grande produttore di automobili statale della Russia. Anche a a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico.

Nella regione di Kharkiv, invece, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa russo, alcuni droni hanno distrutto dei bunker mimetizzati e accerchiato personale delle forze armate ucraine.

Intorno alle 5 del mattino, un attacco russo si abbattuto anche su Odessa, fa sapere l'agenzia ucraina Rbc, citando l'Aeronautica militare ucraina e l'Aviazione militare di Odessa. Lì un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e sei persone, trasportate poi in ospedale, sono rimaste ferite. Nel mirino, diverse località della regione di Odessa, come Dobroslav, Chornomorskoye, Limanka e Zaliv.