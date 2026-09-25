Ragazzo di 14 anni ucciso da un drone a Kiev

Nel quartiere di Pechersk a Kiev, una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite a seguito di un attacco di droni russi avvenuto stamattina. La vittima è un ragazzo di 14 anni. L'amministrazione militare della città ha diffuso la notizia su Telegram. Il drone, secondo le fonti della polizia ucraina riportate dalle testate nazionali, ha colpito un edificio di 16 piani del quartiere residenziale nel centro della capitale. Oltre all'adolescente ucciso ci sono anche almeno sette persone ferite.

Un altro edificio di 15 piani sarebbe stato colpito all'altezza del quarto piano un edificio residenziale di 25 piani nel quartiere di Solomensk . Nello stesso quartiere, in seguito alla caduta di un drone, si è verificato un incendio in un'area aperta vicino a un edificio non residenziale. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un ferito.

Non si ferma la scia di sangue nella capitale ucraina dopo la giornata drammatica di ieri con due i morti nei bombardamenti notturni. Potenti esplosioni hanno scosso tutta la capitale, con diversi edifici danneggiati. Le bombe non hanno risparmiato neppure la chiesa della Santa Protezione, la più antica del complesso di Vinogradar.

Sempre ieri strage in una fattoria vicino a Kharkiv ha causato la morte di sei lavoratori mentre altre dodici persone sono rimaste ferite.