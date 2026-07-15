Quattro morti in un raid israeliano a Gaza, anche una bambina
di Redazione
L'attacco proveniva da un elicottero e ha colpito Deir el-Balah. La bambina aveva 6 anni. Lo riporta l'agenzia di stampa Wafa
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July 15, 2026
È di quattro morti, tra cui una bambina di sei anni e i suoi genitori, il bilancio dell'attacco di un elicottero israeliano a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Lo riferisce l'agenzia stampa palestinese Wafa.
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