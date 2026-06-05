Putin: le élite europee stanno provocando il caos, sulla Russia la pressione è forte

Putin: le élite europee stanno provocando il caos, sulla Russia la pressione è forte

«Le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più Paesi». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo.

Putin ha definito «miopi» le politiche «aggressive della burocrazia europea». Il Cremlino ha ammesso che «la pressione sulla Russia rimane forte», ma il Paese «ha sviluppato nuove partnership». Allo stesso tempo, Putin ha anche ribadito che «la Russia è aperta a chi è interessato a collaborare con lei su un piano di equità».