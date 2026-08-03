Profanato il santuario della SS Mediatrice a Troia

Avrebbero forzato il portone di ingresso del Santuario della S.S. Mediatrice e profanato la statua della Madonna, portando via le corone appoggiate sul capo della Madonna e del Bambino. È accaduto a Troia, in provincia di Foggia. La denuncia è del sindaco Francesco Caserta: «È un atto vile. Questa notte la nostra comunità è stata profondamente ferita. Non è soltanto un furto, è un atto gravissimo. Un'offesa che colpisce un'intera comunità, la sua storia, la sua devozione e la sua identità». Il primo cittadino fa sapere che «le forze dell'ordine sono già al lavoro. Sono in corso tutti gli accertamenti, i rilievi e le verifiche necessarie per individuare i responsabili. A chi ha compiuto questo gesto rivolgo un appello: fermatevi, tornate sui vostri passi, restituite ciò che avete sottratto. Il valore di quelle corone non è quello dell'oro o dell'argento o le pietre preziose. Il loro vero valore è quello immenso che rappresentano per il popolo di Troia: un simbolo di fede, di speranza e di appartenenza che nessuno ha il diritto di profanare». «Chiunque abbia visto qualcosa o possa fornire elementi utili alle indagini - conclude il sindaco - contatti immediatamente le autorità competenti».