Schlein si candida alla corsa per Palazzo Chigi, «con o senza primarie»

«Sono pronta a guidare questa comunità come candidata alla presidenza del consiglio, con o senza le primarie». Elly Schlein lancia la corsa a Palazzo Chigi dall'assemblea nazionale del Pd che con 578 sì, e l'astensione dei riformisti, la designa unica candidata alle primarie prorogandone il mandato da segretaria. La leader dem si dice comunque anche disponibile «ad un programma per allargare l'alleanza».

Basta surplace, attese tattiche e silenzi riguardosi di questo e quelli. La segretaria del Pd Elly Schlein domenica ha chiuso il suo intervento nell'assemblea del partito tirando fuori questa frase che da un po' le premeva in gola. Finora lo aveva fatto capire apertamente, ora lo ha detto proprio. E poi, a scanso di equivoci con la minoranza riformista, i vertici del partito hanno presentato un ordine del giorno per mettere in chiaro che, se primarie saranno, per il Pd correrà solo Schlein.

Insomma, Schlein ha mandato due messaggi. Il primo, sull'ambizione per la corsa a Palazzo Chigi, era rivolto al presidente del M5s Giuseppe Conte. Perché anche lui coltiva la medesima aspirazione. E chi sfiderà Giorgia Meloni non lo decide il Pd da solo, servirà un confronto con gli alleati. Il M5s vuole scegliere con le primarie. Che infatti sembravano ormai scontate. Invece, con quel «con o senza», Schlein le ha rimesse in discussione. D'altronde, per lei l'opzione principale è un'altra: guida chi rappresenta il partito più forte. Cioè la segretaria del Pd. Ma ormai le primarie bussano. E allora Schlein ha lanciato anche il secondo messaggio.

Destinataria, stavolta, la minoranza interna, i riformisti Pd che, con l'europarlamentare Giorgio Gori, erano tornati a chiedere al partito di presentarsi alle primarie non solo con Schlein, ma con più nomi. Per archiviare definitivamente l'ipotesi, il responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi, braccio destro di Schlein, ha annunciato un ordine del giorno per mettere nero su bianco che «l'assemblea nazionale designa la segretaria quale propria candidata». Quindi corre lei e basta. I riformisti hanno storto la bocca, il loro leader Lorenzo Guerini ha preso la parola per dire che «il sostegno a Schlein per vincere le primarie non è discussione», ma ha comunicato l'astensione sull'ordine del giorno. E dopo l'approvazione, il senatore Filippo Sensi ha postato: «Unità sì. Unanimità no. Non c'era bisogno di forzature».

Per la verità, però, l'assemblea era stata convocata per un'altra cosa: per prorogare il mandato alla segretaria, che sennò sarebbe scaduto a marzo del 2027, in piena campagna elettorale. La modifica dello Statuto è passata col voto unanime di tutte le correnti del partito. La segretaria ha gongolato: «Avevano scommesso che non sarei durata sei mesi - ha detto - e invece sono ancora qua. Anzi, è la prima volta che una segretaria del Pd finisce il suo mandato». E poi, sulle elezioni: «La sorpresa saremo noi» anche se una parte dell'establishment «non vuole una persona di sinistra a Palazzo Chigi. Ma noi siamo qui per sorprenderli. Io posso solo offrire le mie aggravanti personali, essere donna, avere quarant'anni, essere libera e non essere proprio conforme a tutti gli standard». Quel «sono pronta» a Palazzo Chigi è stata una risposta anche all'ipotesi del federatore, del terzo nome che continua a circolare. «A chi tifa pareggio e pensa a un leader più disponibile alle larghe intese noi diciamo: mai più larghe intese - ha detto Schlein - siamo qua per vincere con la nostra alleanza progressista». Quindi, ora si pensi al programma. E ad allargare la coalizione al centro. Magari a Iv.

«Manca un miglio, noi siamo pronti anche da subito a sederci con le altre forze progressiste. Anche questa settimana abbiamo scritto una risoluzione con 21 punti di politica economica e sociale condivisa. Ma bisogna essere tutti, non da soli, serve tutta l'alleanza progressista che governa nelle regioni. Bisogna allargare, non restringere». E poi, ai riformisti: «Siamo gente che si vuole bene anche quando litiga, anche se a volte ci guardano strano da fuori, si aspettano che scorra il sangue».

La replica di Conte

Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha mostrato il lato ottimista sul trovare punti di contatto con gli altri alleati per un programma credibile. «Ce la metteremo tutta per condividere un progetto serio che non solo deve essere vincente nell'immediato, perché non basta battere questa destra e mandarla a casa, assolutamente l'obiettivo prioritario. Noi dobbiamo cambiare il Paese, quindi dobbiamo governare cinque anni». E sulla politica estera: «Stiamo lavorando, al di là delle polemiche politiche. Ci sono dei passaggi che ci vedono su sensibilità diverse, ma c'è una base programmatica già pronta. Non ci ritroveremo mai in una situazione così surreale» come quella del governo, con «Meloni che espone una politica estera» mentre, «nelle stesse ore Salvini ne espone una completamente opposta. Non succederà mai, siamo persone serie».