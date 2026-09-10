Poker del Como al debutto in Champions League

Il Como vince all'esordio assoluto in Champions League. La squadra di Fabregas ha battuto il Lipsia per 4-1 allo stadio Sinigaglia nella prima giornata della massima competizione europea, in cui giocava per la prima volta nella sua storia. A decidere la partita i gol di Baturina al 15', Douvikas al 38', Diao al 54' e Perrone al 90'. Nel mezzo la rete tedesca firmata Maksimovic al 58'. Il Como vola quindi a quota tre punti nella classifica generale della fase campionato, mentre il Lipsia resta a zero. Il Como é anche l'unica delle quattro squadre italiane partecipanti ad aver vinto in questo primo turno.