Esperienze comuni

Dopo aver esplorato e approfondito i contributi che il monachesimo ha dato all'evoluzione del pensiero cristiano, e in particolare all'elaborazione che si è data dell'economia, il viaggio di Scelte Capitali si sposta fuori dai grandi monasteri, per vedere e capire tutto quello che nel frattempo si sviluppava in Italia (e non solo). A partire dalla straordinaria cornice dei Comuni, dove intorno al commercio prendono forma nuove esperienze di vivere sociale.