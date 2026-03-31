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Esperienze comuni

Dopo il monachesimo, il viaggio di Scelte Capitali esce dai monasteri e approda ai Comuni, dove il commercio plasma nuove forme di convivenza sociale ed economica.
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March 31, 2026
Dopo aver esplorato e approfondito i contributi che il monachesimo ha dato all'evoluzione del pensiero cristiano, e in particolare all'elaborazione che si è data dell'economia, il viaggio di Scelte Capitali si sposta fuori dai grandi monasteri, per vedere e capire tutto quello che nel frattempo si sviluppava in Italia (e non solo). A partire dalla straordinaria cornice dei Comuni, dove intorno al commercio prendono forma nuove esperienze di vivere sociale.

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