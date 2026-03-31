Esperienze comuni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
Scelte capitali entra nel Medioevo e guarda ai monasteri come luoghi di rinascita, decisivi per la nuova civiltà europea.
La terza puntata si sposta nel mondo classico per cercare, tra Grecia e Roma, le radici dell’economia civile. Un passaggio essenziale per capire il legame tra sapienza, cultura e pensiero economico.
Nel Nuovo Testamento, tra parabole e vita quotidiana di Gesù, affiora un’idea di economia più umana e civile. Un modo diverso di guardare denaro, lavoro e fiducia.
Scelte capitali parte dalla Bibbia per raccontare come l’economia attraversi tutta la storia dell’Alleanza, tra promessa, scambi e giustizia, soffermandosi in particolare su Giobbe e Geremia.