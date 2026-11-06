Voto per corrispondenza

Prevost è stato il primo Papa della storia a votare in un’elezione politica. Con la scheda inviata a Chicago per le midterm americane, Leone XIV riporta al centro del dibattito il diritto e il dovere di partecipare alla vita democratica.
In questa puntata di LeoPop, insieme ad Angela Napoletano, giornalista di Avvenire a Washington per le lezioni Usa di metà mandato, raccontiamo come il suo gesto si intrecci con gli appelli dei vescovi americani a mettere la fede prima dei partiti e con l’impegno delle comunità cristiane per un voto libero e sicuro, contro le intimidazioni dell’Ice.
Dagli appelli al voto consapevole in Perù alle polemiche sui vescovi in preghiera nello Studio ovale dietro a Trump, ripercorriamo l’invito di Leone a non restare spettatori e a lavorare per il bene comune.
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