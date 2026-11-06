Dalle elezioni Usa alle classi italiane: cercasi umanità nei “Sassolini” del 6 novembre 2026
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Fatti per riflettere, ogni mattina con il direttore di "Avvenire", Marco Girardo. Tre storie ogni giorno per capire che succede nel mondo, vicino e lontano e farsi provocare dalla realtà
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