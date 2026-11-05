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I data center di Musk e i bambini di Gaza nei "Sassolini" di oggi

Fatti per riflettere, ogni mattina con il direttore di "Avvenire", Marco Girardo. Tre storie ogni giorno per capire che succede nel mondo, vicino e lontano e farsi provocare dalla realtà
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1 min di lettura
November 5, 2026
Sassolini è la nuova striscia quotidiana del direttore di Avvenire, Marco Girardo, realizzata insieme a Chiara Placenti: tre storie ogni giorno per capire che succede nel mondo, vicino e lontano e farsi provocare dalla realtà anche là dove non la conosciamo.
Una selezione di fatti, personaggi, luoghi, esperienze tratti - ma non solo - dalla lettura dell’attualità che ogni giorno offre Avvenire, per provare a leggere quanto ci accade intorno con cura e originalità.
I Sassolini si possono ascoltare dal lunedì al venerdì in diretta alle 7,30 su Radio in Blu, nel cuore del programma condotto da Chiara Placenti, e poi dalle 8 diventano un podcast ascoltabile su avvenire.it e sulle principali piattaforme streaming.  

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