Come si riconosce una vocazione secondo Prevost? Anche Leone negli anni del seminario, si chiedeva se diventare sacerdote fosse davvero la scelta giusta. Di quei dubbi parlava con suo padre Luis, che gli raccontava dell’amore per sua moglie per aiutarlo a intuire quanto potesse essere profondo, per un prete, il legame con Cristo.

In questa puntata di LeoPop, raccontiamo il modo in cui il Papa parla di vocazione, a partire dalla sua storia e dalle parole che oggi rivolge a seminaristi e sacerdoti. Ai primi indica il seminario come una «scuola degli affetti», dove si impara ad amare le persone che un giorno si sarà chiamati a servire. Ai preti ricorda che è l’amicizia con Cristo a dare senso al celibato e a sostenere, anche nei momenti di prova, il sì di tanti anni prima. E quando parla della vita in parrocchia, la sua indicazione è concreta: ascoltare prima di rispondere e saper condividere le responsabilità con i laici.