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Il voto di Leone XIV alle elezioni americane riaccende il dibattito sulla partecipazione democratica, sul rapporto tra fede e politica e sull’impegno per il bene comune
Oltre a sant'Agostino, il santo che più di tutti ha influenzato la formazione e il pensiero di papa Leone, ci sono anche altre figure di santità care a Prevost
Dalle mediazioni in Perù alla guerra in Ucraina, LeoPop racconta la diplomazia di Leone XIV: cercare il dialogo e costruire la pace anche quando un accordo sembra impossibile