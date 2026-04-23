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Vivere senza dimora

La storia di Orlando racconta una fragilità sempre più vicina. Nel nuovo episodio di Dentro l’Avvenire, Maria Gomiero entra a Binario 95, a Roma Termini.
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April 23, 2026
Orlando dorme sotto i portici. Non chiede aiuto e non si definisce una persona senza dimora. La sua storia racconta qualcosa che va oltre la singola biografia. Racconta di una zona grigia sempre più ampia: di persone che hanno lavorato per anni, che hanno documenti, che hanno famiglia, che non percepiamo come marginali, ma che, lentamente, scivolano fuori dai circuiti di protezione. 
A pochi passi dalla stazione di Roma Termini, da oltre vent'anni, c’è Binario 95, un polo di accoglienza gestito dalla cooperativa sociale Europe Consulting Onlus. Il fondatore, Alessandro Radicchi, racconta che tutto è nato «da una spinta interiore, da una volontà di mettermi a disposizione delle persone che vedevo tutti i giorni in strada».  
Ascolta il nuovo episodio di Dentro l'Avvenire a cura di Maria Gomiero.

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