Patente sospesa per un anno al parlamentare Pozzolo dopo l'incidente a giugno

Sospensione della patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo, il parlamentare che a inizio giugno, sulla superstrada Biella-Cossato, era finito fuori strada autonomamente con la sua auto, rimanendo illeso. È il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. La notizia, anticipata dall'edizione locale del quotidiano La Stampa, è stata confermata all'Ansa da fonti qualificate. Il deputato era risultato positivo, oltre il consentito, al controllo dell'etilometro. Pozzolo, che ha una casa a Campiglia Cervo, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica. Il parlamentare aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l'uscita di strada. «Farò ricorso - ha annunciato all'Adnkronos -. È dal 7 di giugno che mi hanno tolto la patente... . Reputo ci siano molte cose da chiarire, come qualsiasi cittadino italiano comunque farò ricorso, perché come detto ci sono molte cose da chiarire».