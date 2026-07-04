Padre salva i suoi due gemelli da annegamento e muore

Un uomo di Sanarica di 54 anni è morto questa mattina, colto da un malore, dopo aver messo in salvo i suoi figli, due gemelli di 8 anni che stavano annegarndo in mare. È accaduto ad Otranto, nei pressi del lido La Castellana, dove, a causa del mare agitato, i due fratellini erano in difficoltà, spinti al largo dal forte vento e dalle onde.

L'uomo si è gettato in mare riuscendo a salvare i figli con l'aiuto dei bagnini e a riportarli sani e salvi a riva dove, però, poco dopo, è crollato sulla battigia privo di sensi, forse per lo sforzo o per il forte spavento. Vani i tentativi di rianimarlo praticati prima dai due bagnini e poi dai sanitari del 118.

Il mare alimentato da un forte vento di maestrale, era forza 3/4 con onde alte e una corrente che spingeva verso il largo. La zona è conosciuta per la forte risacca che si forma in queste condizioni meteo marine. Da quanto si apprende i due bambini si trovavano a circa 100 metri dalla riva dove l'acqua è profonda circa un metro e mezzo. Avrebbero incominciato ad annaspare e chiedere aiuto perché non riuscivano a tornare a riva.

I due bambini sono sotto choc, ma stanno bene, già affidati alle cure di uno psicologo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e personale della capitaneria di porto. Il pm di turno Alessandro Prontera ha disposto la restituzione della salma ai familiari.