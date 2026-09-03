Padre, madre e figlio trovati morti in casa del Savonese

La prima ipotesi è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. In casa è stato rinvenuto anche un biglietto, ora al vaglio degli inquirenti

Tragedia familiare a Finale Ligure, nel Savonese. Poco prima di mezzogiorno e mezza, tre corpi senza vita sono stati trovati in un appartamento. Sono quelli di un padre, di sua moglie e di un figlio minorenne, sembra un 14enne, che giocava a calcio in una squadra locale. Appare compatibile l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Borgio Verezzi, i Vigili del fuoco, i carabinieri, che svolgono le indagini per conto della procura di Savona - e che starebbero analizzando un biglietto rinvenuto in casa - e la Polizia locale. Dalle prime ricostruzioni, sembra che nella famiglia fossero insorte problematiche negli ultimi mesi.