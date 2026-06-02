Offensiva aerea di Mosca su Kiev, almeno 10 morti e oltre 100 feriti
di Redazione
Il Cremlino conferma: massiccio attacco contro obiettivi militari, la capitale nel mirino. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 642 veicoli su 729
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June 2, 2026
È di almeno 10 morti e di oltre 100 feriti il bilancio aggiornato dell'offensiva lanciata dalla Russia in Ucraina nella notte. Lo riferiscono i media ucraini, secondo cui l'epicentro degli attacchi è stato Kiev, ma sono state colpite anche altre città.
Mosca ha confermato di avere compiuto «un massiccio attacco» durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di avere colpito obiettivi militari. Il ministero della Difesa, citato dalla Tass, ha dichiarato che sono stati impiegati droni e missili lanciati dall'aria, da terra e dal mare contro «strutture dell'industria della difesa» nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a depositi di carburante, infrastrutture dei trasporti e aeroporti militari.
Le difese aeree ucraine hanno comunicato di aver abbattuto 642 velivoli su 729 lanciati, dei quali 73 missili e 656 droni di vario tipo.
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