Nuovi attacchi russi in Ucraina, l'Ue prepara un altro pacchetto di sanzioni

Nuovi attacchi russi con droni hanno colpito nella notte le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, provocando feriti e danni a infrastrutture civili. Lo hanno riferito le autorità locali.

A Zaporizhzhia, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, l'allarme aereo è stato diramato in serata per l'attività dell'aviazione tattica russa, seguito dalla segnalazione di una minaccia di droni. Le esplosioni hanno interessato diverse aree della città. Due donne, di 73 e 32 anni, sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale.

Intanto l'Unione Europea sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. «Oggi speriamo di raggiungere un accordo su 250 sanzioni individuali e stiamo lavorando anche al 21esimo pacchetto di sanzioni (contro la Russia), sul quale non abbiamo ancora trovato un'intesa. Si tratta del numero più alto di sanzioni che abbiamo inserito finora. È anche una reazione ai recenti attacchi della Russia contro i civili» ha affermato l'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri a Bruxelles.