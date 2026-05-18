Nuovi attacchi russi a Dnipro e Odessa: 30 feriti

Più di 500 droni e 22 missili: è la misura dell'ultimo attacco russo sull'Ucraina, nella notte tra il 17 e il 18 maggio. Le città più colpite sono state Odessa, città portale sul Mar Nero, e Dnipro, con più di 30 feriti in totale. Alcuni droni hanno colpito edifici residenziali: a Odessa, in particolare, sono stati danneggiati una scuola e un asilo, con il ferimento di un bambino di 11 anni.

Anche l'Ucraina ha colpito nella notte la Russia: alcuni droni sono stati abbattuti nella regione meridionale di Rostov. La notte precedente, i missili di Kiev avevano provocato quattro vittime, tre nella regione di Mosca. I bombardamenti erano scattati dopo che Mosca aveva lanciato sull'Ucraina il più massiccio attacco dall'inizio della guerra, il 10 maggio.