Nubifragio a Milano, interrotto concerto di Bud Bunny: spettatori feriti dalla grandine

Una violenta tempesta di fulmini e grandine si e' abbattuta questa sera su Milano per alcuni minuti. Le strade si sono allagate e sono state ricoperte da grossi chicchi di ghiaccio. Molte auto sono state costrette a fermarsi per evitare pericoli.Per il maltempo è stato interrotto il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura e il pubblico è stato evacuato. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine. L'artista portoricano si stava esibendo nel secondo dei due concerti programmati nel capoluogo milanese, dopo la data di ieri per il suo 'Debí tirar más fotos World Tour'. Circa 80mila gli spettatori presenti anche oggi.