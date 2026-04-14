Novo Nordisk userà l'IA di OpenAI per sviluppare farmaci anti-obesità

Quello dei farmaci per la perdita di peso è un mercato estremamente redditizio. E il colosso farmaceutico danese Novo Nordisk, che per primo ha introdotto i suoi Ozempic e Wegovy al pubblico mondiale per il trattamento dell'obesità con medicinali per diabetici, negli ultimi mesi ha perso terreno rispetto alla rivale Eli Lilly. Anche per questo, ha annunciato oggi una partnership con OpenAI per implementare l'intelligenza artificiale in tutta la sua attività, dalla scoperta di nuovi farmaci alla produzione e alle operazioni commerciali. Il produttore di Wegovy e Ozempic ha dichiarato che la partnership utilizzerà la tecnologia di OpenAI per analizzare set di dati complessi, identificare candidati farmaceutici promettenti e migliorare l'efficienza nella produzione, nelle catene di approvvigionamento, nella distribuzione e nelle operazioni aziendali.

Le aziende farmaceutiche utilizzano sempre più l'IA per semplificare le fasi più complesse dello sviluppo dei farmaci, dalla ricerca di partecipanti alle sperimentazioni cliniche e la selezione dei siti alla preparazione delle pratiche regolatorie, sebbene i dirigenti del settore affermino che la tecnologia non abbia ancora pienamente raggiunto il risultato sperato nel compito più difficile di scoprire nuove molecole di rilievo. Novo sta cercando nuove strategie per recuperare terreno nell'intensificarsi della battaglia contro i farmaci per l'obesità con Lilly, con sede a Indianapolis, che questo mese ha ottenuto l'approvazione negli Stati Uniti per la sua pillola dimagrante Foundayo, dopo che Novo ha lanciato Wegovy, un farmaco orale, a gennaio. Gli analisti prevedono che il fatturato annuo derivante dai farmaci per la perdita di peso supererà i 100 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Novo non ha rivelato i termini finanziari dell'accordo. Ha affermato che i programmi pilota saranno avviati nei settori ricerca e sviluppo, produzione e attività commerciali, con la piena integrazione prevista entro la fine del 2026. Novo ha inoltre dichiarato che OpenAI contribuirà alla formazione della sua forza lavoro globale, aumentando le competenze in materia di intelligenza artificiale e incrementando la produttività in tutti i reparti.