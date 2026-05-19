Nove indagati per l'esplosione di Calenzano: 7 sono di Eni

Avviso di conclusione indagini dalla procura di Prato a nove indagati per l’esplosione del deposito Eni a Calenzano (Firenze), che, il 9 dicembre 2024, causò cinque morti, 27 feriti e danni ingenti. Sette degli indagati sono dirigenti e preposti di Eni, due indagati sono della società appaltatrice Sergen. Sono accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. Invece l’incidente probatorio durato un anno esclude che Eni spa possa essere condannata per illecito amministrativo dal momento che, dicono i pm, «il modello organizzativo è risultato corretto», e «non sono emerse emergenze per un nesso eziologico tra previsioni del modello ed eventi» accaduti.