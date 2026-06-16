Netanyahu si ricandida alle elezioni; l'Idf tiene esercitazioni militari in Cisgiordania

"Intendo vincere", ha dichiarato in conferenza stampa il primo ministro. L'Idf rimane impegnata su tutti i fronti aperti e annuncia esercitazioni nel nord della Cisgiordania

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che si ricandiderà alle prossime elezioni, previste per ottobre. "Intendo vincere", ha dichiarato in conferenza stampa. Pochi minuti prima, aveva annunciato che - nonostante l'intesa tra Usa e Iran che dovrebbe includere anche il cessare delle ostilità in Libano - l'esercito israeliano non ha intenzione di ritirarsi dalle cosiddette "zone cuscinetto" proprio in Libano, in Siria e a Gaza. Le operazioni fuori dai confini, quindi, continuano. In giornata, l'Idf terrà un'esercitazione militare nel nord della Cisgiordania, secondo quanto riporta il Times of Israel.