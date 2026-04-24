Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi

Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma. L'imputata è stata assolta dall'omicidio del primogenito.

Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti, nel processo alla 22enne di Traversetolo accusata degli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. L'imputata è stata assolta dall'omicidio del primogenito.