Naufragio di migranti davanti ad Alessandria d'Egitto, tre morti e 39 feriti

Tre persone, due sudanesi e un egiziano, hanno perso la vita e altre 39 sono rimaste ferite in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti davanti alle coste di Alessandria, in Egitto. L'imbarcazione, secondo quanto riferito dalle forze di sicurezza, trasportava 42 persone. I corpi delle persone decedute sono stati trasportati all'obitorio, mentre i feriti sono stati trasportati agli ospedali di Ras El Tin e Al Awqaf. È in corso un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto e sono state avviate le procedure legali.