Muore a 57 anni in un campo del Lodigiano: ipotesi colpo di calore

La Procura della Repubblica ha disposto, stasera, l'autopsia sul cadavere di un 57enne che è morto stasera, poco dopo le 18, in un campo adiacente una cascina a Ospedaletto Lodigiano. Non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto e che possa avere avuto il malore fatale a causa del caldo.