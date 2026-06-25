Morto un italo-venezuelano nel crollo di un edificio per il sisma

Il ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano, nato a Caracas nel 1970, con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio a La Guaira, a trenta chilometri da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto.