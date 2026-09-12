Morte Denise, sequestrato l'appartamento di Ariccia

La Procura di Velletri ha posto sotto sequestro l'abitazione di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo. La donna domenica scorsa si è lanciata dal palazzo dove viveva ad Ariccia ed è morta giovedì in ospedale a Roma a causa delle ferite riportate. L'iniziativa degli inquirenti è stata presa dopo un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i carabinieri e durante il quale è stato sequestrato un secondo cellulare che verrà analizzato. Nell'appartamento verranno effettuati ulteriori rilievi. I pm - che procedono contro ignoti - all'inizio della prossima settimana ascolteranno il compagno che era l'unico presente in casa al momento del tragico volo.

Intanto, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore capo di Velletri Carlo Villani in cui si procede per istigazione al suicidio al momento contro ignoti, è stata svolta l'autopsia sul corpo di Denise, morta a 35 anni, la stessa età della madre quando fu uccisa. La prossima settimana verrà inoltre ascoltato, come persona informata sui fatti, il compagno della trentacinquenne, l'unico presente in casa al momento della tragedia e la sua testimonianza servirà a ricostruire le ultime ore di vita di Denise.