Morta l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi

"Marjane Satrapi - si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP - è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita". Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l'8 aprile 2025. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, aveva 56 anni e viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i film. L'adattamento di Persepolis come lungometraggio di animazione tratto dalla serie a fumetti, raccontava con molti dettagli l'infanzia dell'autrice in Iran durante la rivoluzione islamica, e poi il suo esilio in Europa. Molte le scene e i personaggi coinvolti negli arresti e nelle esecuzioni che seguirono quella rivolta e l'avvento al potere di Khomeini. Il film ottenne il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007.