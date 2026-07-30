Minacce al ministro Nordio. Solidarietà di Meloni e della politica

"Nordio ti metto dentro una R4", una stella a cinque punte e la sigla Br. Questa la scritta apparsa in via Portuense, a Roma, all'altezza del civico 473, non lontano dalla caserma dei carabinieri nell'ex ospedale Forlanini. Il macabro riferimento è alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, barbaramente ucciso proprio dalle Brigate rosse dopo 55 giorni di prigionia: un'immagine - quella dello statista Dc senza vita in quell'auto - diventata un simbolo. La scritta, notata ieri sera dai residenti, questa mattina era ancora al suo posto. Da stamane comunque la scorta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, già al massimo livello di sicurezza, è stata sensibilizzata alla massima attenzione, con l'aumento anche del passaggio delle auto del Gio intorno a via Arenula. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare gli autori della scritta.

Al ministro della Giustizia Carlo Nordio sono arrivate parole di vicinanza da tutte le istituzioni e dalla politica bipartisan, come pure dall'Anm. A cominciare dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in un messaggio esprime «la mia piena solidarietà al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, destinatario di una gravissima e inaccettabile intimidazione. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. Al Ministro Nordio va la vicinanza mia personale e dell'intero Governo».